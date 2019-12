Größeres Potential hat in Städten dagegen ein großflächiger Einsatz von Solaranlagen auf Dächern und Fassaden, auch in Kombination mit begrünten Dächern. Die sind zusätzlich noch gut für das Mikroklima. In ländlichen Regionen ist das Potential ebenfalls groß: "Mit schwimmenden Solaranlagen, sogenanntem Floating PV, in den Seenlandschaften ehemaliger Tagebaugebiete bietet die Solarenergie auch innovative Zukunftskonzepte für die Kohleregionen", erklärt Oliver Powalla von der Naturschutzorganisation BUND.