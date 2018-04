Frank Asbeck im März 2014 Quelle: dpa

Wie fast alle Ex-Potentaten findet der alerte Gründer auch jedesmal fremde Kräfte zuhauf, die sich gegen ihn und sein löbliches Werk verschworen haben: Wahlweise die Chinesen, die EU, den Staat und andere Konterrevolutionäre. Die neuerliche Pleite - nur acht Monate nach der letzten Insolvenz des Herstellers von Solarmodulen - stellt für die 550 Mitarbeiter in NRW, Sachsen und Thüringen den traurigen Tiefpunkt dar.



Völlig verständlich, dass sich die Belegschaften jedesmal an die Strohhalme klammerten, die man ihnen hinhielt. Dass das Geschäftsmodell in Deutschland allerdings nicht funktionierte, konnte man wissen - und das sagen nun nicht nur jene, die sonst auch hinterher schon alles vorher besser wussten.