Soldat der US-Army. Archivbild Quelle: Nicolas Armer/dpa

Das US-Verteidigungsministerium verbietet Soldaten im Einsatz die Nutzung von Smartphone-Apps, die Standortdaten verraten können. Apps mit GPS-Positionserkennung könnten persönliche Informationen, Standorte, die Anzahl von Soldaten sowie deren persönliche Routine offenlegen und so ein Risiko für einen Einsatz darstellen, so das Pentagon.



Kritik gibt es unter anderem an der Fitness-App Strava. Strava zeigt auf seiner "Global Heatmap" anonymisiert, wo Nutzer wie viel trainieren.