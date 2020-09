US-Soldaten in Afghanistan (Archiv)

Quelle: Brian Harris/Planet Pix/ZUMA/dpa

Die US-Streitkräfte haben nach dem USA-Taliban-Abkommen vor mehr als einer Woche ihren schrittweisen Abzug aus Afghanistan eingeleitet. Innerhalb der nächsten 135 Tage wolle man die Truppenstärke auf 8.600 Mann reduzieren, teilte ein Sprecher der US-Streitkräfte mit. Die USA haben aktuell zwischen 12.000 und 13.000 Soldaten in Afghanistan stationiert.



Die US-Streitkräfte seien aber weiterhin in der Lage, ihre Anti-Terror-Missionen gegen Al-Kaida oder die Terrormiliz IS fortzuführen, hieß es.