Die Forscher untersuchten die Lebenssituation und die persönliche Bilanz der eingesetzten Soldaten sowie der aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenen Veteranen. Ein Teil gibt an, seit der Rückkehr aus dem Einsatz aggressiver geworden zu sein (13 Prozent der Soldaten beziehungsweise 15 Prozent der Veteranen), sich immer mehr vom privaten Umfeld zurückgezogen zu haben (10 Prozent der Soldaten, 12 Prozent der Veteranen) oder sich noch immer fremd im eigenen Leben zu fühlen (4 Prozent der Soldaten und 8 Prozent der Veteranen).



Insgesamt werden dem Einsatz aber überwiegend positive Wirkungen auf die eigene Person zugeschrieben: Mehr als zwei Drittel der Befragten berichten, dass der Einsatz sie selbstbewusster gemacht habe. Diese Einschätzung teilen vor allem Jüngere (94 Prozent der bis zu 25-Jährigen) und Gefechtserfahrene (89 Prozent). Mehr als die Hälfte weiß heute zudem das Leben mehr zu schätzen. Fast ebenso viele glauben, psychisch belastbarer sowie gelassener geworden zu sein. Jeder Fünfte gibt aber an, sich direkt nach der Rückkehr in ärztliche oder psychologische Behandlung begeben zu haben.