Trauerfeier für General Soleimani in Kerman.

Bei einer Massenpanik während des Trauerzugs für den iranischen General Ghassem Soleimani sind in der Stadt Kerman mindestens 56 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Isna. Zudem wurden in dem Gedränge in der Geburtsstadt Soleimanis nach offiziellen Angaben mehr als 200 Menschen verletzt.



In Kerman hatten sich nach Medienangaben Hunderttausende Menschen versammelt, um den Trauerzug zu begleiten. Soleimani war in Bagdad bei einem US-Angriff getötet worden.