Soleimani wurde bei einem US-Raketenangriff getötet.

Quelle: Amir Hesaminejad/Tasnim News Agency/AP/dpa

Beim Trauerzug für den iranischen General Ghassem Soleimani in Kerman ist es laut dem iranischen Staatsfernsehen zu einer Massenpanik gekommen. Dabei sollen mehrere Menschen ums Leben gekommen sein.



Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim untersuchen die Behörden in Kerman die Vorfälle, wollen aber erste Medienberichte über hohe Opferzahlen nicht bestätigen. In sozialen Medien ist von mindestens 35 Toten und Dutzenden von Verletzten die Rede.