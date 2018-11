Christoph M. Schmidt ist Vorsitzender der Wirtschaftsweisen. Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Der Aufschwung in Deutschland schwächt sich aus Sicht der "Wirtschaftsweisen" ab. Sie rechnen in ihrem Jahresgutachten für 2018 mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 1,6 Prozent, für 2019 mit 1,5 Prozent.



Außerdem fordern sie die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Bisher soll er nur für 90 Prozent der Zahler entfallen. Kritik gibt es für die Mietpreisbremse. Sie setze nur an Symptomen an. Sinnvoller seien Reformen der Grund- und Grunderwerbsteuer sowie eine Wohngeld-Stärkung.