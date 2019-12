Festnahme während einer Demonstration in Hongkong.

Quelle: Lee Jin-Man/AP/dpa

Bei einer Solidaritätskundgebung für die Minderheit der Uiguren in China ist es in Hongkong zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Polizei gekommen. Manche Protestierende hielten Schilder mit der blau-weißen Fahne der Unabhängigkeitsbewegung der chinesischen Region Xinjiang in die Höhe.



Mehrere Hundert Personen nahmen an der Kundgebung teil. Der Volksrepublik China wird vorgeworfen, Mitglieder der Minderheit der Uiguren in gefängnisartigen Lagern festzuhalten.