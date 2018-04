Kai Whittaker Quelle: dpa

Auch aus der Politik kommt Kritik an dem Konzept. Kai Whittaker (CDU) ist Mitglied des Ausschusses für Arbeit und Soziales im Bundestag. Er hält das solidarische Grundeinkommen sogar für eine extrem schlechte Idee. "Die Idee von Müller halte ich schlicht und ergreifend für Lohndumping." Die Dienstleistungen, die die Arbeitslosen erledigen sollen, könne eine Kommune schon heute stemmen - und dabei die Angestellten nach Tariflohn bezahlen.



Ähnlich argumentiert auch Arbeitsmarkt-Experte Holger Schäfer: Das Modell von einem freiwillig erhältlichen Grundeinkommen schade dem Gewerbe. "Entweder ich biete nur Tätigkeiten an, die sinnlos sind und für die es tatsächlich keinen Markt gibt. Oder ich biete Tätigkeiten an, die einen Sinn haben. Aber dann lässt sich nicht verhindern, dass diese in Konkurrenz zu den gewerblichen Anbietern treten", so Holger Schäfer. Der generelle Zweck der sozialen Grundsicherung sei eigentlich, die Eigenverantwortung der Hilfebedürftigen zu stärken. Wenn der Staat die Jobsuche übernehme, werde der Arbeitssuchende stattdessen nur abhängig von den staatlichen Einrichtungen.