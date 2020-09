Die Skulptur soll drei Monate vor Schloss Christiansborg stehen.

Quelle: Steffen Trumpf/dpa

Als Zeichen der Solidarität für die Demonstranten in Hongkong hat ein dänischer Künstler eine acht Meter hohe Skulptur vor das Parlament in Kopenhagen gestellt. Mit der "Säule der Schande" soll der Demokratiebewegung in Hongkong gezeigt werden, dass ihr Kampf nicht vergessen sei, sagte Künstler Jens Galschiot bei der Einweihung des Kunstwerks.



Vor der Skulptur prangt der Schriftzug "Dänemark steht an der Seite von Hongkong". Auf vier Pfeilern sind Köpfe mit Helm und Atemschutzmaske nachgebildet.