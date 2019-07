Demonstration in Hongkong.

Quelle: Vincent Yu/AP/dpa

Mehr als 100.000 Menschen sind in Hongkong aus Solidarität mit der Polizei und der Regierung auf die Straße gegangen. Der vorwiegend älteren Menge schlossen sich jüngere Teilnehmer an.



In Hongkong gibt es seit Wochen massive Demonstrationen gegen die Regierungschefin Carrie Lam und ein mittlerweile auf Eis gelegtes Auslieferungsgesetz. Unterdessen gab die Polizei bekannt, dass bei einem Mann Sprengstoff, Brandsätze, Säure und Messern zusammen mit Unabhängigkeitspamphleten gefunden wurden.