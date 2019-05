Papst Franziskus umarmt Großmufti Mustafa Hadzhi in Sofia.

Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Zum Abschluss seines Besuchs in Bulgarien hat Papst Franziskus für Friedensbemühungen durch Dialog aufgerufen. "Wir müssen um diesen Frieden bitten und dafür arbeiten", sagte Franziskus auf einem Friedenstreffen in der Hauptstadt Sofia. Motto des päpstlichen Besuchs in dem Balkanland ist "Frieden auf Erden" ("Pacem in terris").



Im Beisein von Vertretern mehrerer Konfessionen führte Franziskus die Stadt Sofia als positives Beispiel für das Zusammenleben verschiedener Religionen an.