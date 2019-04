Feuerwehrleute vor der Kathedrale Notre-Dame.

Quelle: Christophe Petit Tesson/EPA POOL/AP/dpa

Nach dem verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame sollen heute Kirchenglocken im ganzen Land läuten. "Der Brand in der Kathedrale Notre-Dame de Paris ist ein Schock weit über die Katholiken unseres Landes hinaus", teilte die französische Bischofskonferenz mit.



Die Glocken aller Kathedralen sollen um Punkt 18.50 Uhr läuten - zu diesem Zeitpunkt wurde der Brand am Montagabend entdeckt. Alle Diözesen in Frankreich wollten so ihre Solidarität mit Paris zum Ausdruck bringen.