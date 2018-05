Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) spricht in Berlin. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will den Kampf gegen Steueroasen und Steuerbetrug vorantreiben. Der Staat müsse seine Aufgaben erfüllen können. "Dazu braucht es solide Einnahmen und die Solidarität der anderen Staaten", sagte Scholz bei einem Kongress in Berlin.



"Deshalb bekämpfen wir Steuerbetrug ebenso wie anonyme Unternehmensgründungen in Steueroasen", sagte er. Es müsse Unternehmen erschwert werden, Gewinne dorthin zu verschieben, wo auf sie keine oder kaum Steuern anfallen.