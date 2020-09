Mindestens 14.000 Menschen haben in Halle gegen Hass angesungen und angetanzt. Beim Solidaritätskonzert für die beiden Todesopfer und die Verletzten des Anschlags in der Saalestadt vor eineinhalb Wochen sagt der Sänger Mark Forster am Samstag: "Wir sind heute hier, um mit unserer Liebe den Hass leise zu machen." Die Menschen in Halle würden mit ihrer Teilnahme an dem Konzert beweisen, dass die Liebe "in der Überzahl" sei.