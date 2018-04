Am 14. Juni beginnt die Fußball-WM in Russland und eines ist bereits klar: So unbeschwert wie in Brasilien werden die Spitzen des deutschen Staates nicht wieder durch Umkleidekabinen hüpfen. Für die Kanzlerin ist die Weltmeisterschaft ein Politikum. Die Frage, ob sie nach Russland fährt, beantwortet ein Regierungssprecher so vage wie möglich: "Solche Entscheidungen werden immer zeitnah getroffen". Auch im Büro von Bundespräsident Steinmeier gibt man sich zugeknöpft: "Es gibt derzeit keine konkreten Planungen für eine weitere Reise des Bundespräsidenten nach Russland."