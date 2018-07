Ich kann nicht akzeptieren, dass es so viele technische Probleme, Verspätungen und auch Abfertigungsprobleme gibt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

Bisher ist die Bundespolizei an 13 großen Verkehrsflughäfen für die Fluggastkontrollen zuständig. Sie setzt private Sicherheitsfirmen ein. An den anderen, kleineren Flughäfen tragen die Länder die Verantwortung. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gelten die Kontrollen an deutschen Flughäfen als deutlich ineffizienter und langsamer. Sie sind eine Ursache für die teilweise chaotischen Zuständen in der Hauptreisezeit in diesem Sommer. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte am Freitag einen Maßnahmenkatalog für den Luftverkehr angekündigt. "Ich kann nicht akzeptieren, dass es so viele technische Probleme, Verspätungen und auch Abfertigungsprobleme gibt", sagte er der "Passauer Neuen Presse".