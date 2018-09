Der Schaden für die Kartelle ist gewaltig, eine Tonne Kokain hat einen Straßenverkaufswert von mehreren Millionen Euro. Zwar gehen pro Jahr Drogenlieferungen im Wert von mehreren Milliarden Euro ins Ausland, doch die Spürnasen von Sombra und den anderen Hunden machen es für die Kartelle deutlich schwieriger, die Ware ins Ausland zu bringen. Inzwischen verschifft die Mafia die Ware auch mit Hilfe von eigens dafür gebauten U-Booten.



Wegen der Drohungen wurde "Sombra" an den Flughafen El Dorado in Bogota versetzt. Hier ist die Schäferhündin in vergleichsweise sicheren Händen. Eine Patrouille entlang der Gepäckbänder oder bei der Frachtabfertigung absolviert Sombra stets in Begleitung von zwei Beamten.



Für die Kollegen von Oberst Wilson Ramírez (41), der das Kommando der Anti-Drogenfahnder am Flughafen Bogota innehat, ist der mediale Ruhm um "Sombra" Fluch und Segen zugleich. Einerseits hält die Berichterstattung über "Sombra" und ihre ausgezeichnete Spürnase potentielle Schmuggler ab, andererseits gilt es aber auch immer wieder ein wachsames Auge auf das Tier zu werfen, das für die Drogenmafia so geschäftsschädigend ist.