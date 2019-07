Die Feuerwehr sorgt beim Halbmarathon in Hamburg für Abkühlung.

Quelle: Markus Tischler/dpa

Extreme Hitze mit Temperaturen von teilweise fast 40 Grad hat bei mehreren Sportveranstaltungen in Deutschland für Probleme gesorgt. Beim Ironman in Frankfurt/Main brach die führende Amerikanerin Sarah True 1000 Meter vor dem Ziel entkräftet zusammen.



Beim Halbmarathon in Hamburg kollabierten mehrere Läufer, und auch beim Leichtathletik-Meeting in Ratingen und den deutschen Straßenradmeisterschaft am Sachsenring brachten die Extrembedingungen die Athleten an ihre körperlichen Grenzen.