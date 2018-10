Bei dem warmen Wetter ist mancher mit dem Schlauchboot unterwegs. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die Bäume werden langsam kahl, buntes Laub und dicke Kastanien sammeln sich auf Straßen und Wegen. Das ist aber auch schon so ziemlich das Einzige, was an diesem Wochenende an den Herbst erinnert. An vielen Ort in Deutschland knacken die Temperaturen Rekordwerte mit bis zu 27 Grad.



Verantwortlich ist dafür ein ausgedehntes Hoch mit Schwerpunkt über Osteuropa, heißt es beim Deutschen Wetterdienst. Schmuddelwetter ist in Deutschland auch in den nächsten Tagen nicht zu erwarten.