Noch ist es mit der Hitze nicht vorbei: Heute erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) wieder Höchsttemperaturen bis zu 34 Grad. Vor allem im Osten könnte es wieder besonders heiß werden. Im Norden und Westen hingegen wird es kühler bei maximal 27 Grad.



Im Laufe des Tages ziehen Gewitter mit Starkregen von Westen her über das Land. Im Südosten sind auch Sturmböen möglich. Auch in den kommenden Tagen bestimmt ein Wechsel aus Sonne, Regen und Gewittern das Wetter in Deutschland.