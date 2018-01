Dominik Rzepka ist Redakteur im ZDF-Hauptstadtstudio Quelle: Koch/ZDF

Merkel lacht. "Ich hoffe es", sagt sie. Nur welche, sagt sie nicht. Sie freue sich auf das TV-Duell. Und finde diesen Wahlkampf auch gar nicht langweilig. Da wiederum lachen die meisten Journalisten in der Bundespressekonferenz. Wie bitte? Dieser Wahlkampf soll spannend sein? Merkel jedenfalls wirkt nicht gerade elektrisierend. Kritik lässt sie an sich abprallen. Fast so, als habe jemand anderes das Land in den vergangenen zwölf Jahren regiert. Beispiel Breitbandausbau. Ja, da gebe es noch viel zu tun. Da gehe vieles nicht schnell genug voran. In der Tat hat in einigen ländlichen Gebieten nur gerade einmal jeder Dritte Zugang zu schnellem Internet. Es ist Merkels Zahl. Aber so sagt sie es nicht. Lieber, dass man noch mehr Geld in den Breitbandausbau stecken müsse. Wieviel konkret? Keine Angabe. Sie kennen mich.