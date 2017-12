Merkel spricht zu Beginn ihrer jährlichen Pressekonferenz von sich aus das Thema Flüchtlinge an. Ein Land alleine könne die Flüchtlingskrise nicht lösen, sagt sie und kündigt einen Kampf gegen Schlepper an. Deren Einnahmen möchte Merkel trockenlegen, Schlepperstrukturen aufdecken. Und um die humanitär katastrophale Situation von Flüchtlingen in Libyen zu verbessern, kündigt Merkel finanzielle Unterstützung der Flüchtlingsorganisation UNHCR an. Auch sollten Flüchtlinge aus Libyen nach Europa kommen können. "Deutschland ist dazu bereit", sagte Merkel.