"Es ist keine beneidenswerte Situation, in der sich Schulleiter an heißen Sommertagen befinden", so VBE-Sprecher Michael Gomolzig. Denn die Möglichkeit, an besonders heißen Tagen Schülern ab einer bestimmten Temperatur "hitzefrei" zu gewähren, ist heute weder in Baden-Württemberg und Bayern noch in Nordrhein-Westfalen in den Schulordnungen ausdrücklich geregelt. Damit liegt es allein im Ermessen der Schulleitung, an Tagen mit besonders heißen Temperaturen den Unterricht ausnahmsweise vorzeitig zu beenden.