Zusätzlich zur Arbeitslosenzahl weist die BA auch die sogenannte Unterbeschäftigung aus. Diese berücksichtigt auch Arbeitslose, die wegen Krankheit oder Alter in der Statistik nicht auftauchen, sowie Menschen in Weiterbildung und Flüchtlinge etwa in Sprachkursen. Die Zahl der Unterbeschäftigten betrug im August 3,481 Millionen Personen. Das seien 86.000 weniger als vor einem Jahr.

Nach international vergleichbaren Zahlen steht Deutschland laut europäischer Statistikbehörde Eurostat im Europavergleich an zweiter Stelle mit einer saisonbereinigten Arbeitslosenrate von 3,7 Prozent. Schlusslicht ist Griechenland mit 21,7 Prozent. Unter den 19 Euro-Staaten führt Deutschland.