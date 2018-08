In dem ZDF-Interview nimmt Horst Seehofer auch Stellung zum jüngsten BAMF-Skandal in Bremen. Laut einem internen Bericht sollen in der Bremer Außenstelle der Behörde lediglich 150 oder 160 falsche Asylbescheide ausgestellt worden sein - also viel weniger, als vor einigen Wochen vermutet. "Ich kenne den Bericht noch nicht", betont Seehofer - und greift seine Kritiker an. Diese hätten ihn wegen des Bremer BAMF-Skandals, so wörtlich, "gejagt". Auch habe er sich im Innenausschuss des Bundestags verantworten müssen. "Damals war es eine große Krise und jetzt scheint es eine Überreaktion zu sein." Auch wenn er die konkrete Zahl falscher Asylbescheide noch nicht kenne: "150 oder 160 Fälle, die falsch entschieden worden sind, wären ja auch eine Größenordnung", so Seehofer.