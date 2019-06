Die Verletzten starben nach ihrem Unfall im Krankenhaus.

Quelle: Hendrik Schmidt/ZB/dpa

Bei sommerlichem Wetter ist es am Wochenende zu mehreren tödlichen Badeunfällen gekommen. In Berlin geriet ein elfjähriger Junge beim Baden im Jungfernheideteich unter Wasser.



In Niedersachsen ging ein ebenfalls Elfjähriger im Schwimmerbereich des Silbersees in Stuhr bei Bremen unter. In Bayern starb ein 19-Jähriger. Beim Schwimmen mit einem Bekannten sei er plötzlich im Mühlsee von Neufahrn bei Freising untergegangen. Alle drei starben später im Krankenhaus.