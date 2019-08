Theo Zwanziger (r) und Wolfgang Niersbach. Archivbild

Quelle: Arne Dedert/dpa

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat in der Affäre um die Fußball-WM 2006 Anklage gegen die EX-DFB-Funktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt erhoben. Zwanziger und Schmidt wird Betrug in Mittäterschaft vorgeworfen. Niersbach wird laut Behörde Gehilfenschaft zu Betrug angelastet.



Im Juli wurde laut Bundesanwaltschaft das Verfahren wegen des Verdachts auf Geldwäscherei eingestellt. In dem Skandal geht es um ungeklärte Zahlungen von umgerechnet 6,7 Millionen Euro.