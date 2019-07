Kramp-Karrenbauer selbst verwies ebenfalls auf ihre bisherige politische Karriere: "Ich habe auch in der Vergangenheit bei all meinen politischen Ämtern immer wieder bewiesen, dass ich mich sehr schnell einarbeiten kann", sagte Sie am Mittwochabend im ZDF heute journal. Auch in ihrer früheren Position als saarländische Innenministerin habe sie "viel mit dem Thema der zivil-militärischen Zusammenarbeit zu tun gehabt".