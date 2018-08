Der höchste Acht-Stunden-Mittelwert, der bislang in diesem Jahr auftrat, betrug 196 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und wurde bei Bad Arolsen am 4. Juli gemessen. Martin Schultz vom Jülicher Forschungszentrum

Ein internationales Forscherteam hat einen umfassenden Bericht vorgelegt, wie sich die bodennahen Ozon-Konzentrationen global in den letzten Jahren entwickelt haben. Es ist die erste Studie dieser Art, in der auch die Daten der 261 deutschen Messstationen enthalten sind. Das Jülich Supercomputing Centre am Forschungszentrum Jülich verwaltet die Datenbank: "Der höchste Acht-Stunden-Mittelwert, der bislang in diesem Jahr auftrat, betrug 196 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und wurde bei Bad Arolsen am 4. Juli gemessen", erläutert Martin Schultz vom Jülicher Forschungszentrum.



Seit 2010 gilt zum Schutz der Gesundheit für Ozon einen europaweit einheitlichen Zielwert und der liegt bei 120 Mikrogramm/m³ Luft im Acht-Stunden-Mittel. Dieser Wert darf während eines Kalenderjahres nicht öfter als 25-mal überschritten werden. Vor dem Hintergrund, dass das Verkehrsaufkommen in Deutschland stetig zunimmt und dadurch auch die Stickoxid-Emissionen hoch sind, können die Ozon-Spitzenwerte in Deutschland weiter zunehmen.