Senioren, Babys und chronisch Kranke seien besonders gefährdet. "Bei Säuglingen und Kleinkindern ist die Regelung der Körpertemperatur über das Schwitzen aufgrund der vergleichsweise geringen Körperoberfläche nur eingeschränkt möglich", erklärt Malteser-Bundesarzt Rainer Löb.



Bei älteren Menschen funktioniere die Wärmeregulierung nicht mehr so gut wie in jungen Jahren. Das Durstgefühl sei oft gestört. Was dagegen hilft: möglichst kühle Räume aufsuchen und viel trinken.