Grundlage für die Zeitumstellung ist eine EU-weite Regelung, wonach die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) in allen Mitgliedstaaten jeweils am letzten Sonntag im März beginnt und am letzten Sonntag im Oktober endet - in diesem Jahr fällt dies auf den 27. Oktober. Die EU-Kommission will die Zeitumstellung inzwischen abschaffen. Ursprünglich visierte sie dies bereits für 2019 an, die Mitgliedsstaaten forderten aber deutlich mehr Vorbereitungszeit.



Am Dienstag sprach sich nun das EU-Parlament für eine Abschaffung der Zeitumstellung ab dem Jahr 2021 aus. Ein Problem ist zudem die bislang fehlende Abstimmung zwischen den EU-Ländern. Jedes Land soll künftig für sich entscheiden, ob es dauerhaft die Normal- oder die Sommerzeit einführt. So wäre es möglich, dass sich etwa Deutschland anders entscheidet als die Nachbarn Belgien oder Frankreich. Einen solchen "Flickenteppich verschiedener Zeitzonen" will die EU verhindern. Deshalb sollen die EU-Staaten ausreichend Zeit erhalten, um ihre Pläne zu koordinieren.