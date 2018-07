Robert Mueller erhebt Anklage gegen russische Geheimdienstler. Quelle: Jim Lo Scalzo/EPA/dpa

US-Sonderermittler Robert Mueller hat in der Russland-Affäre um Trump Anklage gegen zwölf russische Geheimdienstler erhoben. Ihnen werde vorgeworfen, mit Hackerangriffen in die Präsidentschaftswahl 2016 in den USA eingegriffen zu haben, sagte der Vize-Justizminister.



Konkret seien die Computer der Demokraten und des Wahlkampflagers von Gegenkandidatin Hillary Clinton betroffen gewesen. Mit den Anklagen geht die Justiz davon aus, dass russische Militärs hinter den Hackerangriffen stecken.