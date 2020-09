Die europäische Flagge. Symbolbild

Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

Auf einem Sondergipfel am 20. Februar sollen die EU-Staats- und Regierungschefs ihren zähen Streit über den nächsten Haushalt beilegen. Zu dem Treffen hat am Samstag EU-Ratspräsident Charles Michel eingeladen.



In einem Brief an die Regierungen der Mitgliedstaaten schrieb er: "Es ist Zeit, zu einer Einigung zu kommen." Alle Seiten müssten sich kompromissbereit zeigen. Konkret geht es um den mittelfristigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027.