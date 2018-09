Die EU will verhindern, dass Asylbewerber zwischen den EU-Staaten reisen. Quelle: Arne Dedert/dpa

Beim Brüsseler Sondergipfel zur Asylpolitik am Sonntag soll ein schärferes Vorgehen gegen Asylbewerber beschlossen werden, die zwischen den EU-Staaten weiterreisen.



Asylbewerber sollen verpflichtet werden, in dem EU-Land zu bleiben, in dem ihr Antrag gestellt wurde. Das heißt es in dem Entwurf der Abschlusserklärung, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Ziel des Treffens am Sonntag sei es, "an europäischen Lösungen zu arbeiten", betonte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.