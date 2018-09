Bundeskanzlerin Angela Merkel strebt bilaterale Abkommen mit EU-Partnern zur Rücknahme von Flüchtlingen an, die in einem anderen Land bereits registriert sind. Damit soll der Streit zwischen ihr und Innenminister Horst Seehofer entschärft werden. Seehofer will die betreffenden Flüchtlinge bereits an der Grenze zurückweisen. Dies wäre ein Verstoß gegen gültiges EU-Recht, was Merkel vermeiden will.