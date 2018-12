Juso-Chef Kevin Kühnert steht einer GroKo skeptisch gegenüber.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die SPD-Jugend hat davor gewarnt, den Sonderparteitag wie derzeit geplant am 14. Januar abzuhalten. "Sollte die Parteispitze am 14. Januar festhalten, wäre das den Delegierten gegenüber eine Hypothek", sagte Juso-Chef Kevin Kühnert der "Rheinischen Post". Ihnen blieben nur zwei Tage, um die Ergebnisse nach der Vorstandsklausur zu beraten.



"Insbesondere der inhaltlichen Debatte muss dann aber Raum gegeben werden." Man sei noch lange nicht auf dem Weg in eine Große Koalition, so Kühnert.