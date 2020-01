Die 120 Bundeswehrsoldaten im Irak dürfen derzeit ihr Lager in Erbil und in der Nähe von Bagdad nicht verlassen. Der Einsatzgrund - die Ausbildung irakischer Soldaten im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat sowie die Luftüberwachung und -betankung - wurde ausgesetzt. "Die Sicherheitslage wird sehr genau beobachtet", sagte heute ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums. Sollte die sich verschlechtern, sei man "sehr schnell reaktionsfähig", so der Sprecher. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas hatte heute im Deutschlandfunk betont: "Für uns hat natürlich die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten oberste Priorität, und das überprüfen wir tagesaktuell." Die Soldaten, so der Sprecher des Verteidigungsministeriums, "hängen nun ein stückweit in der Luft". Dieser "Schwebezustand" sei nicht "Monate" durchzuhalten.