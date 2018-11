Streik bei Amazon

Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Auch im sechsten Jahr des Arbeitskampfes beim Versandriesen Amazon nutzt die Gewerkschaft Verdi dessen werbeträchtigen Sonderverkaufstag für Streiks. Zum Primeday sollen Beschäftigte in den Standorten Bad Hersfeld, Leipzig, Graben, Rheinberg, Werne und Koblenz am Dienstag die Arbeit niederlegen. Das kündigte die Gewerkschaft an.



Auch in Polen und Spanien fänden Aktionen in Amazon-Zentren statt. Aktuell wollen die Beschäftigten mit ihrem Streik für einen Gesundheitstarifvertrag demonstrieren.