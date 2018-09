Nationalflaggen von den USA und China. Quelle: Andy Wong/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat die Drohkulisse gegenüber China ausgeweitet und Peking weitere Zölle auf Waren im Wert von 267 Milliarden Dollar angedroht. Konkret im Raum stehen jedoch zunächst Sonderzölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar, die nach Angaben Trumps "sehr bald" verhängt werden könnten.



"Ich sage das nicht gerne, aber dahinter sind weitere 267 Milliarden Dollar kurzfristig startbereit, wenn ich das möchte", so Trump an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One.