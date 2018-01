Auch eine "doch sehr brisante Information" gelangte an die Medien. Offenbar wolle eine mögliche Große Koalition das Eingeständnis formulieren, dass Deutschland das Klimaziel 2020 nicht mehr erreichen könne, so Schausten. "Ein Ziel, mit dem ja die Bundeskanzlerin im Wahlkampf noch argumentiert hatte." Schausten warnte allerdings davor, diese ersten Informationen mit Ergebnissen gleichzusetzen. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer, habe noch einmal betont, das all das nur Zwischenergebnisse seien. "Das ist nicht ausverhandelt", so Schausten.