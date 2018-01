Die Sondierer von Union und SPD ringen in Berlin weiter um ein Sondierungsergebnis. Auch am frühen Freitagmorgen gibt es noch "große Brocken", berichtet ZDF-Hauptstadtkorrespondent Mathis Feldhoff. So sei unter anderem bei der SPD-Forderung nach einer Steuererhöhung für Besserverdiener noch keine Einigung in Sicht. Auch die Forderung der Union nach einem weiteren Aussetzen des Flüchtlingsnachzuges sorge weiterhin für Streit.