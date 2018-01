In ihren Sondierungsverhandlungen für eine neue Bundesregierung kommen Union und SPD offensichtlich voran. Jetzt hat die Arbeitsgruppe, die die Themen Wirtschaft, Verkehr, Digitalisierung verhandelt, ihre Ergebnisse vorgelegt, das interne Papier liegt dem ZDF vor. Die Ergebnisse müssen zwar noch von den Parteispitzen abgenickt werden, auf die großen Eckpunkte scheint man sich aber verständigt zu haben. Allerdings: Interessante Details findet man in dem Papier nicht. Ob die in den Koalitionsverhandlungen, also frühestens nach dem SPD-Parteitag am 21. Januar, oder erst konkret im Gesetzgebungsverfahren ausformuliert werden, ist offen.