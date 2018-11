CDU, Grüne, SPD und FDP trafen sich am Donnerstag in verschiedenen Konstellationen zu ersten Sondierungsgesprächen. CDU und Grüne berieten über eine Neuauflage ihrer Koalition, die als wahrscheinlich gilt. Auch SPD und Grüne trafen sich zu einem Gespräch. Die CDU war aus der Landtagswahl am Sonntag trotz Verlusten als stärkste Kraft hervorgegangen. Auf dem zweiten Platz landeten knapp vor der SPD die Grünen.