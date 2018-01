"Man hörte über den Tag immer mal wieder von Fortschritten", erklärt ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Bettina Schausten am Abend. "Nur das zählt alles noch nicht richtig, solange nicht das Gesamtpaket steht. Und das steht auch zur Stunde noch nicht." Es gebe bei den "Brocken" noch keinen Durchbruch zu vermelden. Am Ende werde wohl in "allerkleinster Runde", womöglich auch nur von den drei Parteivorsitzenden "der Knoten durchschlagen" werden müssen, sagt Schausten, die die Stimmung in Berlin als "wirklich intensiv und angespannt aber nach wie vor ergebnisorientiert. "Das Ziel ist nach wie vor heute Nacht irgendwann fertig zu werden." Trotzdem wurde selbst eine Vertagung der Gespräche am Abend nicht ausgeschlossen.