FDP-Chef Lindner will eine Bürgerversicherung verhindern. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

FDP-Chef Christian Lindner favorisiert eine Neuwahl anstelle großer Zugeständnisse der Union an die SPD für eine Regierungsbildung. "Bevor die CDU sich von der SPD erpressen lässt, Stichwort Bürgerversicherung, bin ich der Meinung, dass wir die Bürger wieder nach ihrer Meinung zur politischen Lage fragen sollten", sagte Lindner.



Die SPD will eine Bürgerversicherung durchsetzen, Lindner lehnt diese strikt ab. Der FDP-Chef sprach bei der Jahrestagung des Beamtenbunds dbb in Köln.