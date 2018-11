FDP-Vorsitzender Christian Lindner hat CDU und CSU ebenfalls zu Kompromissen in den Sondierungen für eine Jamaika-Koalition aufgefordert. "Jetzt schauen wir auf die Unionsparteien, ob es da Bewegung gibt", sagte Lindner vor den Beratungen in Berlin. Als Themen nannte er die Frage eines Digitalministeriums, Bürgerrechte und dass sich der Bund in der Bildung stärker engagieren dürfe. Von FDP und Grünen habe es zuletzt schon Bewegung mit dem Verabschieden von Maximalforderungen gegeben, was neue Möglichkeiten eröffnet habe. Die vergangene Woche habe "uns optimistischer werden lasen, was einen möglichen Erfolg dieser Woche angeht", bekräftigte Lindner.