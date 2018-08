CSU-Chef Horst Seehofer. Quelle: Michael Kappeler/dpa

CSU-Chef Horst Seehofer hat sich optimistisch für die Sondierungen über eine neue Große Koalition geäußert und die Verantwortung für eine baldige Regierungsbildung betont. "Ich glaube, wir werden das schaffen. Ich bin jedenfalls sehr zuversichtlich", sagte der bayerische Ministerpräsident in Berlin.



"Was wir jetzt brauchen, ist Disziplin, Mut und auch eine Portion Kreativität. Dann wird's gelingen." An diesem Sonntag wollen Union und SPD mit Sondierungen über eine neue Regierung starten.