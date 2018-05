Schulz will eine aktive Europapolitik von einer neuen Regierung. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

SPD-Chef Martin Schulz verlangt von einer möglichen neuen Bundesregierung mit CDU und CSU eine aktive und gestaltende Rolle in der Europäischen Union. Er erhoffe sich dazu in den Sondierungen Ergebnisse, die Deutschland "wieder zum Motor der Europapolitik" machen, sagte Schulz in Berlin.



Am zweiten Tag der Sondierungen wurde über Europa beraten. Dies sei "ganz sicher eines der ganz großen Themen einer wie auch immer gearteten zukünftigen Bundesregierung", sagte Schulz.